Polri & Imigrasi Rilis Aplikasi I-GHAS, Cegah Buronan Luar Negeri Masuk Indonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Direktorat Jenderal Imigrasi resmi memperkuat pengawasan di pintu-pintu perlintasan negara melalui pemanfaatan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7).

Aplikasi hasil kolaborasi strategis tersebut diluncurkan secara resmi di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Melalui sistem ini, petugas imigrasi di lapangan dapat memverifikasi secara cepat dan akurat individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional di 196 negara anggota Interpol.

Peluncuran I-GHAS 24/7 dihadiri langsung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta Kadivhubinter Polri Irjen Untung Widyamoko.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan integrasi teknologi ini sangat krusial di tengah makin kompleksnya ancaman kejahatan transnasional, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penyelundupan narkotika.

"Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia untuk memperkuat pengawasan buronan internasional serta pelaku kejahatan lintas negara di pintu perlintasan Indonesia," ujar Jenderal Suyudi.

Dengan I-GHAS 24/7, setiap pergerakan yang mencurigakan di pintu masuk perbatasan akan langsung terhubung ke Divhubinter Polri untuk penanganan hukum lebih cepat.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyambut positif hadirnya inovasi ini.