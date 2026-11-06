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Kalender Bali Jumat (6/11): Baik untuk Membuat Senjata & Lelakut

Jumat, 06 November 2026 – 06:40 WIB
Kalender Bali Jumat (6/11): Baik untuk Membuat Senjata & Lelakut - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 6 November 2026 bertepatan dengan Sukra Paing Sinta. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (6/11) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Paing Sinta.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (6/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Jumat 6 November 2026 bertepatan dengan Sukra Paing Sinta: Hari baik untuk membuat senjata & lelakut
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TAGS   kalender Kalender Bali Senjata Lelakut Sukra Paing Sinta Kalender Bali Jumat 6 November 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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