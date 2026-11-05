KKP Target Ekspor Produk Perikanan Naik Berlipat, Ratifikasi IEU-CEPA Molor

bali.jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik lompatan besar pada sektor ekspor produk perikanan Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, volume ekspor ditargetkan melonjak hingga dua kali lipat pada 2027 mendatang.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Prof. Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan mengungkapkan nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencatatkan angka USD 6,27 miliar.

Secara nilai, angka tersebut naik tipis dibanding 2024 akibat penguatan kurs dolar.

Namun, dari sisi volume, ekspor justru mengalami penurunan dari 1,43 juta ton menjadi 1,40 juta ton.

”Ke depan, kami ingin memperkuat kolaborasi agar Indonesia tidak hanya berdaulat di sektor kelautan, tetapi juga mampu menjadi pengendali pasar (market control) untuk produk pangan laut global,” ujar Prof. Yudi Nurul Ihsan saat mengisi seminar di ajang KRISTAinterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Kamis (5/11).

Guna menggenjot volume ekspor, KKP menyiapkan sejumlah strategi, khususnya menegosiasikan tarif pada komoditas sensitif agar mendapat akses pasar global yang lebih baik.

Melalui ratifikasi bersama, Indonesia memperoleh kepastian tarif dan akses pasar yang lebih luas di beberapa negara mitra seperti Amerika, Kanada, Uni Eropa dan Rusia.