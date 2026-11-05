Ini Rakayasa Lalin saat Karya Puri Pemecutan Denpasar, Silakan Cek!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rangkaian upacara besar Karya Puri Pemecutan, Denpasar, mulai digelar, Jumat (6/11) besok.

Demi kelancaran dan kekhidmatan prosesi sakral tersebut, Polresta Denpasar menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa penutupan dan pengalihan arus di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan Puri Pemecutan.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan penataan arus lalu lintas ini akan diberlakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal rangkaian upacara.

"Kami mengimbau masyarakat dan para pengguna jalan agar memperhatikan rambu-rambu pengalihan arus, mengikuti arahan petugas di lapangan.

Silakan mencari jalur alternatif demi menghindari kepadatan," ujar Iptu Adi Saputra.

Berikut adalah rincian jadwal dan titik pengalihan arus lalu lintas selama rangkaian upacara Karya Puri Pemecutan.

1. Tahap Pertama: 6 November 2026 (Pukul 13.00–17.00 WITA)

Rekayasa ini diberlakukan untuk mendukung pelaksanaan upakara pralina di sepanjang Jalan Hasanudin dan Jalan Thamrin (depan Puri Pemecutan), serta kegiatan Ngangget Don Bingin di depan Pura Tambang Badung.