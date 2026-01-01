Udang Vaname Indonesia Tembus Pasar Amerika, Curi Perhatian di KRISTAinterFood 2026

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pameran makanan dan minuman KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, tidak hanya menjadi wadah pamer produk, tetapi juga ajang edukasi kuliner.

Salah satu momen menarik perhatian pengunjung adalah demo memasak udang vaname oleh Chef Eko Wahyudi menggunakan produk unggulan PT Sekar Bumi Tbk.

Aksi edukatif ini menjadi sarana strategis untuk mempromosikan diversifikasi produk perikanan bernilai tambah (value-added) kepada masyarakat luas.

Dalam penampilannya, Chef Eko membagikan tips penting mengolah udang agar kandungan nutrisinya tidak hilang.

"Udang kaya protein, tetapi kalau salah mengolah, gizinya bisa hilang.

Rasa alami udang itu manis, jadi cukup gunakan bumbu simpel agar cita rasanya tetap terjaga," ujar Chef Eko saat memperagakan olahan pepes udang dan balado udang, Rabu (4/11).

Ia juga menyarankan agar penyimpanan udang beku (frozen) selalu dijaga di bawah suhu empat derajat celsius demi mempertahankan kesegarannya.

Menurut chef Eko Wahyudi, olahan udang vaname sangat cocok dijadikan menu tinggi gizi untuk anak hingga pilihan hidangan diet sehat.