JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Udang Vaname Indonesia Tembus Pasar Amerika, Curi Perhatian di KRISTAinterFood 2026

Udang Vaname Indonesia Tembus Pasar Amerika, Curi Perhatian di KRISTAinterFood 2026

Kamis, 05 November 2026 – 00:22 WIB
Udang Vaname Indonesia Tembus Pasar Amerika, Curi Perhatian di KRISTAinterFood 2026 - JPNN.com Bali
Middle Management PT Sekar Bumi Tbk Tria Mirianti mendampingi chef Eko Wahyudi saat demo masak udang vaname di panggung KRISTAinterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pameran makanan dan minuman KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, tidak hanya menjadi wadah pamer produk, tetapi juga ajang edukasi kuliner.

Salah satu momen menarik perhatian pengunjung adalah demo memasak udang vaname oleh Chef Eko Wahyudi menggunakan produk unggulan PT Sekar Bumi Tbk.

Aksi edukatif ini menjadi sarana strategis untuk mempromosikan diversifikasi produk perikanan bernilai tambah (value-added) kepada masyarakat luas.

Baca Juga:

Dalam penampilannya, Chef Eko membagikan tips penting mengolah udang agar kandungan nutrisinya tidak hilang.

"Udang kaya protein, tetapi kalau salah mengolah, gizinya bisa hilang.

Rasa alami udang itu manis, jadi cukup gunakan bumbu simpel agar cita rasanya tetap terjaga," ujar Chef Eko saat memperagakan olahan pepes udang dan balado udang, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Ia juga menyarankan agar penyimpanan udang beku (frozen) selalu dijaga di bawah suhu empat derajat celsius demi mempertahankan kesegarannya.

Menurut chef Eko Wahyudi, olahan udang vaname sangat cocok dijadikan menu tinggi gizi untuk anak hingga pilihan hidangan diet sehat.

Menurut chef Eko Wahyudi, olahan udang vaname sangat cocok dijadikan menu tinggi gizi untuk anak hingga pilihan hidangan diet sehat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   udang udang vaname ekspor Indonesia amerika KRISTAinterFOOD KRISTAinterFOOD 2026 demo masak AP51 PT Sekar Bumi Tbk

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Bantai Persiba 6 – 1, Panggung Jens Raven & Anak John Herdman - JPNN.com Bali

    Bali United Bantai Persiba 6 – 1, Panggung Jens Raven & Anak John Herdman

  2. Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas

  3. Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi - JPNN.com Bali

    Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU