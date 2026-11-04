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1.100 Chef Unjuk Gigi di La Cuisine 2026, Koki Lokal Siap Mendunia

Rabu, 04 November 2026 – 21:42 WIB
1.100 Chef Unjuk Gigi di La Cuisine 2026, Koki Lokal Siap Mendunia - JPNN.com Bali
Juri mengamati para peserta saat lomba kuliner di La Cuisine Competition yang digelar di sela-sela pameran KRISTAInterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TANGERANG - Kompetisi kuliner bergengsi La Cuisine Competition yang digelar di sela-sela pameran KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11) berlangsung meriah.

Kompetisi di bawah naungan World Association of Chefs Societies (WACS) yang bekerja sama dengan ACP Indonesia ini diikuti sekitar 1.100 peserta dari 13 negara.

Para peserta yang terdiri atas pelajar SMK, mahasiswa, perwakilan hotel dan restoran, hingga chef profesional saling beradu kebolehan di 30 kategori kuliner tradisional dan internasional.

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Juri La Cuisine Competition Chef Renzky Kurniawan, mengungkapkan bahwa kompetisi ini dirancang inklusif dengan mempertemukan koki profesional dan pemula (pelajar).

Bahkan ada kategori yang memperbolehkan keduanya berkompetisi dalam satu arena.

"Sejauh ini penampilan peserta, baik dari kategori pelajar maupun profesional, sangat membaik. Ini menjadi bagian penting dari development dan pengembangan karier mereka ke depan," ujar Renzky Kurniawan.

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Terkait standar penilaian, Renzky menyebutkan bahwa aspek utama yang dinilai meliputi rasa (taste), inovasi, teknik penguasaan memasak, persiapan awal, hingga kebersihan, higienitas, dan presentasi hidangan.

Sebagian besar bahan dibawa sendiri oleh peserta sesuai kelasnya, sementara sebagian lainnya didukung oleh sponsor.

Kompetisi kuliner bergengsi La Cuisine Competition yang digelar di sela-sela pameran KRISTAInterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11)
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TAGS   chef kuliner Kompetisi Kuliner La Cuisine Competition koki KRISTAinterFOOD KRISTAinterFOOD 2026 NICE PIK 2

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