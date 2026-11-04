JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini KRISTAInterFOOD 2026: Menperin Sarmuji Dorong Kuliner Nusantara Jadi Alat Diplomasi

KRISTAInterFOOD 2026: Menperin Sarmuji Dorong Kuliner Nusantara Jadi Alat Diplomasi

Rabu, 04 November 2026 – 20:56 WIB
KRISTAInterFOOD 2026: Menperin Sarmuji Dorong Kuliner Nusantara Jadi Alat Diplomasi - JPNN.com Bali
Menteri Perindustrian Sarmuji mengunjungi booth seusai membuka pameran dagang internasional industri makanan dan minuman KRISTAInterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TANGERANG - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji resmi membuka pameran dagang internasional industri makanan dan minuman KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11).

Menteri Perindustrian Sarmuji menekankan bahwa sektor pangan memiliki peran yang sangat krusial.

Tidak hanya menjaga stabilitas sosial dan politik negara, pangan kini telah menjadi instrumen diplomasi budaya (soft diplomacy) di kancah internasional.

Baca Juga:

"Urusan pangan itu urusan yang sangat krusial.

Kita mau hebat seperti apa, kalau pangan kita tidak cukup, pasti suatu negara akan mengalami instabilitas dan gejolak," ujar Sarmuji, Rabu (4/11).

Sarmuji yang mengaku berlidah orang kampung ini berharap kuliner Nusantara bisa semakin mendunia, menyamai negara-negara lain yang dikenal luas berkat produk kulinernya.

Baca Juga:

"Saya yang lidahnya lidah orang kampung sebenarnya sangat berharap ada makanan-makanan Indonesia bisa tersebar di seluruh mancanegara," kata Sarmuji.

Politikus Golkar ini mencontohkan kekayaan kuliner Indonesia seperti ragam soto, mulai dari Soto Medan, Lamongan, hingga Sroto Banyumas yang bisa disebarkan ke seluruh dunia.

Tidak hanya menjaga stabilitas sosial dan politik negara, pangan kini telah menjadi instrumen diplomasi budaya (soft diplomacy) di kancah internasional.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Krista Interfood 2026 KRISTAinterFOOD 2026 KRISTAinterFOOD Menperin Sarmuji NICE PIK 2 kuliner Pameran Makanan pameran kuliner Pameran Minuman

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas

  2. Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi - JPNN.com Bali

    Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi

  3. Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United - JPNN.com Bali

    Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU