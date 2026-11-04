KRISTAInterFOOD 2026: Menperin Sarmuji Dorong Kuliner Nusantara Jadi Alat Diplomasi

bali.jpnn.com, TANGERANG - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji resmi membuka pameran dagang internasional industri makanan dan minuman KRISTAInterFOOD 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11).

Menteri Perindustrian Sarmuji menekankan bahwa sektor pangan memiliki peran yang sangat krusial.

Tidak hanya menjaga stabilitas sosial dan politik negara, pangan kini telah menjadi instrumen diplomasi budaya (soft diplomacy) di kancah internasional.

"Urusan pangan itu urusan yang sangat krusial.

Kita mau hebat seperti apa, kalau pangan kita tidak cukup, pasti suatu negara akan mengalami instabilitas dan gejolak," ujar Sarmuji, Rabu (4/11).

Sarmuji yang mengaku berlidah orang kampung ini berharap kuliner Nusantara bisa semakin mendunia, menyamai negara-negara lain yang dikenal luas berkat produk kulinernya.

"Saya yang lidahnya lidah orang kampung sebenarnya sangat berharap ada makanan-makanan Indonesia bisa tersebar di seluruh mancanegara," kata Sarmuji.

Politikus Golkar ini mencontohkan kekayaan kuliner Indonesia seperti ragam soto, mulai dari Soto Medan, Lamongan, hingga Sroto Banyumas yang bisa disebarkan ke seluruh dunia.