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Imunisasi HPV Anak Laki-Laki di Bali Cetak Rekor, Karangasem Jadi Sorotan

Rabu, 04 November 2026 – 20:09 WIB
Imunisasi HPV Anak Laki-Laki di Bali Cetak Rekor, Karangasem Jadi Sorotan - JPNN.com Bali
Ilustrasi vaksinasi HPV di Bali. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali menorehkan catatan impresif.

Cakupan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) di Provinsi Bali berhasil menembus angka 98,40 persen per 2 November 2026.

Istimewanya, capaian imunisasi HPV pada anak laki-laki di Bali menyentuh 97,32 persen.

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Angka ini membawa Bali menjadi provinsi terbaik di antara tiga wilayah percontohan nasional, mengungguli DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

"Cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan mencapai 99,51 persen, sedangkan anak laki-laki sebesar 97,32 persen," ujar Kepala Dinkes Bali I Nyoman Gede Anom di Denpasar, Rabu (4/11).

Kadinkes Bali menjelaskan keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi masif antara Dinkes Bali, puskesmas, dan lintas sektor dalam mengedukasi masyarakat melalui media sosial hingga sosialisasi ke sekolah-sekolah.

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Tercatat ada empat kabupaten/kota di Bali yang melampaui target sasaran lebih dari 100 persen, yakni Kabupaten Badung sebesar 118,23 persen terdiri dari 114,84 persen laki-laki dan 121,78 persen perempuan.

Kabupaten Gianyar menyusul dengan capaian 109,62 persen terdiri dari 112,54 persen laki-laki dan 106,67 persen perempuan.

Cakupan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) di Provinsi Bali berhasil menembus angka 98,40 persen per 2 November 2026.
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TAGS   Imunisasi HPV Human Papillomavirus Bali dinkes bali karangasem Anak Laki-laki Indonesia

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