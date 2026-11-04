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Dua Induk King Kobra Bertelur Dekat Rumah Warga di Tabanan, Bikin Merinding

Rabu, 04 November 2026 – 19:13 WIB
Dua Induk King Kobra Bertelur Dekat Rumah Warga di Tabanan, Bikin Merinding - JPNN.com Bali
Petugas dari Yayasan Reptil Asih Tabanan mengevakuasi puluhan telur ular kobra yang ditemukan di dekat pemukiman rumah warga Banjar Bangkiangsidem, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (4/11). Foto: Yayasan Reptil Asih Tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Tidak tanggung-tanggung, sarang mematikan tersebut berasal dari dua induk king kobra berukuran besar yang bersarang dengan jarak hanya sekitar 50 meter dari rumah warga.

Ketua Yayasan Reptil Asih Tabanan Astrid mengatakan keberadaan dua sarang ular berbisa tersebut ditemukan di lokasi yang berdekatan.

"Di sarang pertama yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah warga, ditemukan 20 butir telur. Namun, seluruh telur tersebut hangus karena sarangnya sempat dibakar," kata Astrid kepada awak media, Rabu (4/11).

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Astrid mengatakan induk kobra di sarang pertama memiliki panjang mencapai 2,36 meter dengan lingkar tubuh 13 sentimeter.

Sarang itu memiliki diameter 45 sentimeter dan lingkar luar 132 sentimeter.

Tak jauh dari lokasi tersebut, tim kembali menemukan sarang kedua yang jaraknya hanya berjarak tujuh meter ke arah timur dari sarang pertama.

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"Dari sarang kedua, kami menemukan sebanyak 25 butir telur king kobra," ujar Astrid.

Induk kobra kedua ini berukuran panjang sekitar 2,03 meter dengan lingkar tubuh 12 sentimeter.

Puluhan butir telur ular king kobra ditemukan bersarang tak jauh dari pemukiman warga Banjar Bangkiangsidem, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Tabanan
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TAGS   ular ular kobra king kobra Telur Ular Kobra tabanan Bali Yayasan Reptil Asih Tabanan

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