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BINUS University Tembus 200 Kampus Terbaik Asia, Rektor Beber Tiga Strategi

Rabu, 04 November 2026 – 18:47 WIB
BINUS University Tembus 200 Kampus Terbaik Asia, Rektor Beber Tiga Strategi - JPNN.com Bali
Rektor BINUS University Dr Nelly berbincang dengan para peserta QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (3/11) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, NUSA DUA - BINUS University menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional.

Kampus swasta kenamaan ini berhasil menembus jajaran 200 universitas terbaik di Asia berdasarkan pemeringkatan QS World University Rankings (QS WUR): Asia 2027.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rangkaian acara QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali.

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Istimewanya, BINUS masuk dalam daftar 12 perguruan tinggi asal Indonesia yang berhasil menembus Top 200 Asia.

BINUS sekaligus mencatatkan diri sebagai satu-satunya Universitas Swasta (PTS) dari Indonesia yang berada di kelompok elite tersebut.

Rektor BINUS University Dr Nelly mengapresiasi kerja keras seluruh sivitas akademika yang konsisten menjaga kualitas pendidikan sejak pertama kali berpartisipasi di QS WUR pada 2019 lalu.

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"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika BINUS University.

Capaian ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong inovasi yang relevan," ujar Dr Nelly, Selasa (3/11) kemarin.

BINUS University menembus jajaran 200 universitas terbaik di Asia berdasarkan pemeringkatan QS World University Rankings (QS WUR): Asia 2027.
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TAGS   Binus University QS World University Rankings QS WUR Asia 2027 Kampus Terbaik Asia Rektor BINUS University Dr Nelly Bali

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