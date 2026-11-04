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TKD Bali Cair Rp8,48 T: Intip Alokasinya untuk Guru, Puskesmas hingga Jalan

Rabu, 04 November 2026 – 06:07 WIB
TKD Bali Cair Rp8,48 T: Intip Alokasinya untuk Guru, Puskesmas hingga Jalan - JPNN.com Bali
Ilustrasi jalanan di Kota Denpasar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Bali sebesar Rp8,48 triliun hingga triwulan III-2026, fokus digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastuktur jalan. Foto; Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Bali sebesar Rp8,48 triliun hingga triwulan III-2026.

Anggaran tersebut difokuskan untuk menggenjot kualitas layanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Bali Arinto Setyo Mulyawan mengatakan realisasi tersebut telah mencapai 84,36 persen dari total pagu TKD 2026 yang sebesar Rp10 triliun.

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Meski penyalurannya sudah di atas 84 persen, angka ini mengalami pertumbuhan negatif sekitar 8,31 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp9,25 triliun.

"Pagu TKD di Bali pada 2026 memang tercatat Rp10 triliun, lebih rendah dari pagu 2025 yang mencapai Rp12,1 triliun," ujar Arinto Setyo Mulyawan dilansir dari Antara.

Meski mengalami kontraksi secara nominal, pemanfaatan TKD hingga triwulan III-2026 ini berdampak langsung pada sektor pelayanan publik strategis di Pulau Bali.

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Dana tersebut di antaranya digunakan untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 32.408 guru serta menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler bagi 745.216 siswa di 3.026 sekolah.

Dana TKD itu juga digunakan untuk mengalirkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ke 120 puskesmas serta memperkuat infrastruktur dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Jembrana dan Karangasem.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Bali sebesar Rp8,48 triliun hingga triwulan III-2026.
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TAGS   Dana Transfer ke Daerah TKD Dana TKD TKD Bali Kemenkeu Kemenkeu Bali guru Puskesmas infrastruktur jalan Bali

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