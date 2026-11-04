JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Hari Pagerwesi, Rabu (4/11), Cek!

Info Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Hari Pagerwesi, Rabu (4/11), Cek!

Rabu, 04 November 2026 – 05:13 WIB
Info Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Hari Pagerwesi, Rabu (4/11), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi piodalan di sebuah pura di Bali. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (4/11) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pagerwesi.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (4/11) saat Buda Kliwon Sinta: Tersebar di Gianyar, Bangli, Denpasar, Tabanan, Badung, Banyuwangi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Buda Kliwon Sinta Hari Raya Pagerwesi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. ILeague Cup 2026: Kadek Agung Garansi Bali United Rebut Poin dari Persiba - JPNN.com Bali

    ILeague Cup 2026: Kadek Agung Garansi Bali United Rebut Poin dari Persiba

  2. ILeague Cup 2026: Johnny Jansen Suntik Pilar Muda Bali United Kontra Persiba - JPNN.com Bali

    ILeague Cup 2026: Johnny Jansen Suntik Pilar Muda Bali United Kontra Persiba

  3. Bali United Rilis Daftar Pemain di Ajang ILeague Cup, Mayoritas Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Daftar Pemain di Ajang ILeague Cup, Mayoritas Pemain Muda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU