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Korban Eco Park Pelaga Badung Belum Ditemukan, Tim SAR Terkendala Tanah Labil

Selasa, 03 November 2026 – 22:36 WIB
Korban Eco Park Pelaga Badung Belum Ditemukan, Tim SAR Terkendala Tanah Labil - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan melakukan pencarian di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat di Banjar Bukit Munduk Tiying, Desa Pelaga, Petang, Badung, Bali, Selasa (3/11). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim SAR gabungan masih terus berjuang mencari dua pengunjung yang tertimbun material tanah longsor di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali.

Kedua korban hilang di room 6 tersebut diketahui bernama Khairul Mubarok, 27, WNI asal Indonesia, dan Sascha Erich Schubery, 56, WNA asal Jerman.

Bencana longsor menimpa lokasi glamping pada Minggu (1/11) sekitar pukul 23.00 WITA hingga membuat bangunan hanyut terbawa arus sungai.

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Memasuki pencarian hari kedua, Selasa (3/11), petugas gabungan belum menemukan kedua korban.

Tim SAR kesulitan mencari korban lantaran medan yang sangat berat dan tanah perbukitan yang masih labil.

"Pencarian masih nihil.

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Kami masih menggunakan alat manual dan mesin pembersih air (alkon) serta cangkul karena akses jalan sangat sempit sehingga alat berat tidak bisa masuk,"
ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Selasa (3/11).

I Nyoman Sidakarya menambahkan, sebanyak 123 personel gabungan telah menyisir aliran sungai ke arah hilir sejauh 2,5 kilometer.

Tim SAR gabungan masih terus berjuang mencari dua pengunjung yang tertimbun material tanah longsor di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Badung
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TAGS   longsor Eco Park Pelaga Glamping Retreat badung Bali tim SAR Tim SAR Gabungan basarnas bali hujan tanah labil

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