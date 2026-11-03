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Dari Riset ke Cuan: Kemenkum NTB Dorong Paten Lokal Tembus Pasar Industri

Selasa, 03 November 2026 – 10:37 WIB
Dari Riset ke Cuan: Kemenkum NTB Dorong Paten Lokal Tembus Pasar Industri - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri dan jajaran saat mengikuti Webinar Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 yang digelar secara virtual, Senin (2/11) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Inovasi daerah tidak cukup berhenti pada hasil penelitian dan kepemilikan paten.

Lebih dari itu, invensi perlu dikembangkan hingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dimanfaatkan industri, dan menghasilkan nilai ekonomi.

Hal tersebut menjadi fokus Webinar Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) secara virtual, Senin (2/11/2026).

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‎Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan webinar serentak di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Webinar diikuti lebih dari 50 peserta melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian Hukum NTB.

‎‎Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan inventor.

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Kegiatan ini sekaligus menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Nahdlatul Wathan Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram, serta perwakilan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

‎Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar saat keynote speech menekankan bahwa paten bukan sekadar instrumen pelindungan hukum, melainkan aset yang memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan dan dikomersialisasikan.

Dirjen KI Hermansyah Siregar mengatakan paten bukan sekadar instrumen pelindungan hukum, melainkan aset yang memiliki potensi ekonomi
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri paten Pasar Industri riset Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

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