Dari Riset ke Cuan: Kemenkum NTB Dorong Paten Lokal Tembus Pasar Industri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Inovasi daerah tidak cukup berhenti pada hasil penelitian dan kepemilikan paten.

Lebih dari itu, invensi perlu dikembangkan hingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dimanfaatkan industri, dan menghasilkan nilai ekonomi.

Hal tersebut menjadi fokus Webinar Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) secara virtual, Senin (2/11/2026).

‎Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan webinar serentak di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Webinar diikuti lebih dari 50 peserta melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian Hukum NTB.

‎‎Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan inventor.

Kegiatan ini sekaligus menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Nahdlatul Wathan Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram, serta perwakilan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

‎Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar saat keynote speech menekankan bahwa paten bukan sekadar instrumen pelindungan hukum, melainkan aset yang memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan dan dikomersialisasikan.