Satpol PP Gianyar Babat Habis MC Bodong di Tegallalang, 13 Usaha Disegel

bali.jpnn.com, GIANYAR - Aparat Satpol PP Gianyar serius membabat habis keberadaan tempat penukaran valuta asing (PVA) atau money changer (MC) bodong.

Dalam operasi penertiban di kawasan wisata Desa Tegallalang, Gianyar, Senin (2/11) kemarin, petugas gabungan menyegel sedikitnya 13 money changer ilegal karena nekat beroperasi tanpa izin resmi.

Kepala Satpol PP Gianyar Putu Yudanegara menegaskan aksi tegas ini merupakan respons atas banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan maraknya PVA bodong di destinasi wisata favorit tersebut.

"Dari 16 titik yang kami sasar, hanya tiga yang memiliki izin resmi.

13 lainnya terbukti ilegal," ujar Putu Yudanegara dilansir dari Antara.

Penertiban ini melibatkan tim gabungan dari DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas, hingga pecalang Desa Adat Tegallalang.

Di lokasi, petugas langsung memasang stiker label ilegal dan mencopot papan angka kurs valuta asing milik usaha nakal tersebut.

Putu Yudanegara mengatakan sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan memberikan waktu bagi para pemilik usaha untuk mengurus perizinan ke otoritas terkait.