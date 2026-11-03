JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Satpol PP Gianyar Babat Habis MC Bodong di Tegallalang, 13 Usaha Disegel

Satpol PP Gianyar Babat Habis MC Bodong di Tegallalang, 13 Usaha Disegel

Selasa, 03 November 2026 – 07:17 WIB
Satpol PP Gianyar Babat Habis MC Bodong di Tegallalang, 13 Usaha Disegel - JPNN.com Bali
Petugas memasang label ilegal pada usaha penukaran valuta asing bukan bank di Desa Tegallalang, Gianyar, Bali, Senin (2/11). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Aparat Satpol PP Gianyar serius membabat habis keberadaan tempat penukaran valuta asing (PVA) atau money changer (MC) bodong.

Dalam operasi penertiban di kawasan wisata Desa Tegallalang, Gianyar, Senin (2/11) kemarin, petugas gabungan menyegel sedikitnya 13 money changer ilegal karena nekat beroperasi tanpa izin resmi.

Kepala Satpol PP Gianyar Putu Yudanegara menegaskan aksi tegas ini merupakan respons atas banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan maraknya PVA bodong di destinasi wisata favorit tersebut.

Baca Juga:

"Dari 16 titik yang kami sasar, hanya tiga yang memiliki izin resmi.

13 lainnya terbukti ilegal," ujar Putu Yudanegara dilansir dari Antara.

Penertiban ini melibatkan tim gabungan dari DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas, hingga pecalang Desa Adat Tegallalang.

Baca Juga:

Di lokasi, petugas langsung memasang stiker label ilegal dan mencopot papan angka kurs valuta asing milik usaha nakal tersebut.

Putu Yudanegara mengatakan sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan memberikan waktu bagi para pemilik usaha untuk mengurus perizinan ke otoritas terkait.

Aparat Satpol PP Gianyar serius membabat habis keberadaan tempat penukaran valuta asing (PVA) atau money changer (MC) bodong.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Satpol PP Gianyar money changer Money Charger Ilegal Tegallalang gianyar Valuta Asing PVA bodong destinasi wisata Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Mesin Gol Baru Bali United, Top Skor, Johnny Jansen Memuji - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Mesin Gol Baru Bali United, Top Skor, Johnny Jansen Memuji

  2. Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor - JPNN.com Bali

    Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor

  3. Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU