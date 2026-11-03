Bali Dikepung Cuaca Ekstrem: 64 Titik Dilanda Bencana, Dua Korban Belum Ditemukan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mengintensifkan pendataan dan verifikasi lapangan untuk memastikan penanganan dampak cuaca ekstrem di seluruh kabupaten/kota berjalan optimal.

Jumlah titik terdampak bencana alam di Bali melonjak dari laporan awal 54 titik menjadi 64 titik berdasarkan pemutakhiran data terkini hingga Senin (2/11) sore.

"Berdasar data awal yang masuk biasanya masih berkembang karena petugas perlu melakukan pengecekan di lapangan.

Tim masih memastikan kondisi korban, kerusakan, maupun gangguan akses," ujar Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali I Wayan Suryawan dilansir dari Antara.

Berdasar data BPBD Bali, Kabupaten Gianyar mencatatkan kejadian terbanyak dengan 15 titik yang didominasi delapan lokasi tanah longsor, pohon tumbang, hingga bangunan roboh di Pura Taman Kelod Kedisan.

Disusul Karangasem dengan 12 titik, Bangli 11 titik, Klungkung 10 titik, Badung enam titik, Buleleng lima titik dan Tabanan lima titik.

Di Kabupaten Badung, fokus utama petugas penanggulangan bencana tertuju pada pencarian dua korban yang hilang tersapu tanah longsor di Eco Park Pelaga Glamping Retreat, akibat cuaca ekstrem pada Minggu (1/11) malam.

I Wayan Suryawan menegaskan seluruh personel BPBD bersama instansi terkait di tingkat kabupaten dan kota telah diterjunkan ke lapangan untuk merespons setiap laporan secara cepat dan bertahap berdasarkan prioritas keselamatan warga.