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Tiga Pemburu Terjebak Hujan di Hutan Buleleng Ditemukan Selamat, Astungkara

Selasa, 03 November 2026 – 06:38 WIB
Tiga Pemburu Terjebak Hujan di Hutan Buleleng Ditemukan Selamat, Astungkara - JPNN.com Bali
Tiga warga yang sempat dilaporkan hilang saat berburu di kawasan hutan selatan Bendungan Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat, Senin (2/11) sore kemarin dan dievakuasi tim SAR. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Tiga warga yang sempat dilaporkan hilang saat berburu di kawasan hutan selatan Bendungan Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat, Senin (2/11) sore kemarin.

Ketiga korban tersebut masing-masing bernama Kadek Artana, 23; Kadek Sandia, 15 dan Putu Kargu Raditya, 21.

Laporan hilangnya ketiga pemburu ini pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Senin (2/11) subuh pukul 05.30 WITA dari Polsek Gerokgak.

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Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Buleleng langsung menerjunkan tujuh personel.

Setelah tiba di lokasi, personel Pos SAR Buleleng segera menggelar operasi penyisiran bersama unsur rescue gabungan serta masyarakat setempat.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan mengungkapkan titik terang mulai terlihat sekitar pukul 10.00 WITA setelah korban berhasil terhubung melalui komunikasi.

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"Pada pukul 14.13 WITA target kami temukan pada jarak kurang lebih 4 hingga 5 km dari lokasi parkiran," ujar Kadek Doni Indrawan.

Proses evakuasi dari dalam hutan menuju posko utama membutuhkan waktu sekitar tiga jam akibat medan dan kondisi fisik korban.

Tiga warga yang sempat dilaporkan hilang saat berburu di kawasan hutan selatan Bendungan Gerokgak, Buleleng, ditemukan selamat, Senin (2/11) kemarin
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TAGS   pemburu Bendungan Gerokgak Hutan Buleleng Buleleng Bali Pos SAR Buleleng basarnas bali polsek gerokgak tim SAR hutan

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