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Info BMKG: Hujan Lebat & Angin Kencang Sapu Wilayah Bali, Cek Wilayah Terdampak

Selasa, 03 November 2026 – 06:08 WIB
Info BMKG: Hujan Lebat & Angin Kencang Sapu Wilayah Bali, Cek Wilayah Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi hujan lebat mengguyur Bali. Foto: Dean Pahrevi/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar kembali merilis peringatan dini potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah di Provinsi Bali.

Status siaga itu diperkirakan terjadi pada periode 2 – 4 November 2026.

Berdasarkan analisis BMKG Denpasar pada 2 November hingga 3 November pukul 08.00 WITA, status peringatan waspada hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, dan Karangasem.

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Status siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Tabanan.

Cuaca hujan tersebut dapat disertai angin kencang diperkirakan terjadi di Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung, dan Jembrana.

Pada periode 3 November hingga 4 November pukul 08.00 WITA, status waspada hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Buleleng, Jembrana dan Tabanan.

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Potensi hujan disertai angin kencang diperkirakan terjadi di Kabupaten Badung, Denpasar, Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.

Pada 4 November hingga 5 November pukul 08.00 WITA, angin kencang juga diprakirakan terjadi di Badung, Jembrana dan Buleleng.

BMKG Denpasar merilis peringatan dini potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah di Provinsi Bali.
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TAGS   BMKG info bmkg hujan angin kencang gelombang Bali cuaca info cuaca

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