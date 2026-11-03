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Layanan SIM Keliling di Bali Selasa (3/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 03 November 2026 – 04:57 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Selasa (3/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi SIM Keliling di Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Senin hari ini (2/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Satpas Pelayanan SIM Nusa Penida mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kota Denpasar, layanan SIM Keliling hadir di Mall Pelayanan Publik, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Denpasar, Badung dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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