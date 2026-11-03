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Kalender Bali Selasa (3/11): Baik untuk Membangun Rumah & Memasang Ranjau

Selasa, 03 November 2026 – 04:47 WIB
Kalender Bali Selasa (3/11): Baik untuk Membangun Rumah & Memasang Ranjau - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 2 November 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Sinta. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (3/11) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Sinta.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (3/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Selasa 3 November 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Sinta: Hari baik untuk membangun rumah & memasang ranjau
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TAGS   kalender Kalender Bali Anggara Wage Sinta Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 3 November 2026 membangun rumah ranjau Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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