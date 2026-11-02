Wagub Giri Prasta Pimpin Penanganan Longsor Eco Park Pelaga, Ini Perintahnya

bali.jpnn.com, BADUNG - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta turun langsung meninjau lokasi bencana tanah longsor di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Senin (2/11).

Didampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan anggota DPRD Badung Made Bima Nata, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana serta proses pencarian dua korban hilang berjalan optimal.

Wagub Giri Prasta menegaskan bahwa keselamatan jiwa menjadi prioritas paling utama dalam situasi darurat ini.

“Ketika berbicara masalah bencana, yang pertama harus dilihat adalah sisi kemanusiaan.

Sesuai laporan manajemen, terdapat dua warga yang belum ditemukan akibat tanah longsor ini.

Oleh karena itu, kami bersama seluruh tim memastikan proses pencarian dilakukan secara optimal,” kata Wagub Giri Prasta di lokasi kejadian.

Operasi SAR berskala besar ini melibatkan tim gabungan dari Basarnas, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Badung, Polri, Brimob, hingga TNI.

Sejak pagi, ratusan petugas telah menyisir area titik longsor hingga ke kawasan hilir.