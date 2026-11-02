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Update Longsor Eco Park Pelaga! 21 Tamu Selamat, Dua Korban Belum Ditemukan

Senin, 02 November 2026 – 21:54 WIB
Update Longsor Eco Park Pelaga! 21 Tamu Selamat, Dua Korban Belum Ditemukan - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mencari korban longsor di kawasan wisata Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Senin (2/11). Namun, upaya pencarian korban tak membuahkan hasil. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Upaya Tim SAR gabungan mencari korban tertimbun material longsor di kawasan wisata Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, tak membuahkan hasil.

Dua korban belum ditemukan meski sepanjang hari tim SAR berjibaku memindahkan material tanah yang menimbun kawasan wisata itu.

“Korban belum ditemukan sampai pencarian pukul 17.30 WITA.

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Mengingat kondisi cuaca dan faktor keselamatan, operasi pencarian sementara ditunda untuk dilanjutkan kembali besok pagi,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa)
BPBD Bali Gede Teja Bhusana, Senin (2/11) sore kepada awak media.

Kawasan wisata Eco Park Pelaga Glamping Retreat diterjang longsor hebat pada Minggu (1/11) malam pukul 23.00 WITA.

Peristiwa tragis ini menyebabkan empat tenda rusak parah dan satu di antaranya hanyut terbawa arus.

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Gede Teja Bhusana mengungkapkan bahwa bencana ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang melanda kawasan Pelaga hingga mencapai 121 mm/hari.

"Pelaga Ecopark seluas empat hektare ini memiliki 25 tenda glamping dengan topografi berada di kemiringan/jurang serta pinggir aliran Sungai Tukad Yeh Kilap," kata Gede Teja Bhusana.

Upaya Tim SAR mencari korban tertimbun longsor di kawasan wisata Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, tak membuahkan hasil.
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TAGS   longsor Eco Park Pelaga Glamping Retreat hujan hujan lebat korban bpbd bali polres badung tim SAR Tim SAR Gabungan badung

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