BBM Langka & Kemarau Panjang Seret Bali ke Jurang Inflasi, Melampaui Nasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan Oktober 2026 menjadi salah satu pemantik utama lonjakan inflasi di Pulau Dewata.

Hambatan arus distribusi akibat kelangkaan BBM memperparah rantai pasok barang di masyarakat.

“Kelangkaan pasokan BBM di Bali pada 11 – 15 Oktober lalu berdampak luas, terutama pada kelancaran distribusi barang,” ujar Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Senin (2/11).

Tak hanya masalah distribusi, kemarau panjang yang melanda Bali ikut memperkeruh keadaan dengan menekan angka produksi tanaman pangan dan hortikultura.

"Dua hal ini jadi pemicu utama.

Produksi lebih rendah dari permintaan, sementara distribusinya tersendat akibat krisis BBM," kata Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Kombinasi kelangkaan BBM dan cuaca ekstrem mendorong inflasi bulanan (month-to-month) Bali pada Oktober 2026 melonjak ke angka 0,25 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024 sebesar 0,07 persen dan 2025 sebesar 0,16 persen.