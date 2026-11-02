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BBM Langka & Kemarau Panjang Seret Bali ke Jurang Inflasi, Melampaui Nasional

Senin, 02 November 2026 – 19:25 WIB
BBM Langka & Kemarau Panjang Seret Bali ke Jurang Inflasi, Melampaui Nasional - JPNN.com Bali
Kondisi SPBU di Kota Denpasar berlangsung normal, tak terlihat lagi antrean kendaraan yang antre BBM seperti yang terjadi dua pekan lalu. Kelangkaan BBM beberapa waktu lalu memicu inflasi di Bali. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan Oktober 2026 menjadi salah satu pemantik utama lonjakan inflasi di Pulau Dewata.

Hambatan arus distribusi akibat kelangkaan BBM memperparah rantai pasok barang di masyarakat.

“Kelangkaan pasokan BBM di Bali pada 11 – 15 Oktober lalu berdampak luas, terutama pada kelancaran distribusi barang,” ujar Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Senin (2/11).

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Tak hanya masalah distribusi, kemarau panjang yang melanda Bali ikut memperkeruh keadaan dengan menekan angka produksi tanaman pangan dan hortikultura.

"Dua hal ini jadi pemicu utama.

Produksi lebih rendah dari permintaan, sementara distribusinya tersendat akibat krisis BBM," kata Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

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Kombinasi kelangkaan BBM dan cuaca ekstrem mendorong inflasi bulanan (month-to-month) Bali pada Oktober 2026 melonjak ke angka 0,25 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024 sebesar 0,07 persen dan 2025 sebesar 0,16 persen.

BPS Bali mencatat krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan Oktober 2026 menjadi salah satu pemantik utama lonjakan inflasi
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TAGS   bbm bahan bakar minyak Kemarau Panjang cuaca ekstrem BPS Bali Bali inflasi tanaman pangan Hortikultura

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