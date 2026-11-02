Kemenkum Bali Evaluasi Pengawasan Notaris, BSK Hukum Dorong Penyempurnaan Regulasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, Senin (2/11).

Kegiatan ini menjadi forum untuk membahas hasil evaluasi sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan pengawasan Notaris.

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dalam laporannya menyampaikan bahwa kajian telah dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2026 dengan melibatkan 19 informan dari tujuh kabupaten/kota di Bali.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), serta konsultasi dengan para ahli.

Kakanwil Milawati menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang berlaku.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya di lapangan.

Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pelaksanaan pengawasan Notaris yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum,” ujar Kakanwil Milawati.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.