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Hujan Deras Picu Longsor di Kawasan Pura Kehen Bangli, Empat Ruko Tertimbun

Senin, 02 November 2026 – 15:28 WIB
Hujan Deras Picu Longsor di Kawasan Pura Kehen Bangli, Empat Ruko Tertimbun - JPNN.com Bali
Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Bangli, Bali, memicu tanah longsor di kawasan Pura Kehen, Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Senin (2/11) pagi. Foto: Humas Polres Bangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Bangli, Bali, memicu musibah tanah longsor di kawasan Pura Kehen, Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Senin (2/11) pagi.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 05.00 WITA tersebut menimbun empat ruko milik warga serta melumpuhkan akses jalan di depan kawasan pura legendaris tersebut.

Keempat ruko yang tertimpa tanah longsor tersebut diketahui milik Jro Gede Kehen, 75; Ni Ketut Wariasih, 58; I Ketut Wakil, 63 dan Ni Ketut Suratini, 57.

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Empat korban semuanya merupakan warga Kelurahan Cempaga, Bangli.

Kasi Humas Polres Bangli Iptu I Gede Gumiliarta mengonfirmasi material longsor menutupi badan jalan hingga tak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Tanah longsor disebabkan oleh curah hujan deras yang mengguyur wilayah Bangli akhir-akhir ini.

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Material longsor menimpa empat ruko dan menutup akses jalan depan Pura Kehen," ujar Iptu Gumiliarta dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11) siang.

Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Bangli, Bali, memicu tanah longsor di kawasan Pura Kehen, Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga
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TAGS   hujan hujan lebat longsor Pura Kehen Bangli bangli polsek bangli polres bangli ruko

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