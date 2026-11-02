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Kemenkum Bali & FH Unud Teken PKS Tujuh Bidang Strategis, Memperkuat Sinergi Hukum

Senin, 02 November 2026 – 15:06 WIB
Kemenkum Bali & FH Unud Teken PKS Tujuh Bidang Strategis, Memperkuat Sinergi Hukum - JPNN.com Bali
PKS ditandatangani langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Senin (2/11). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali memperkuat sinergi dengan dunia akademik melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kegiatan berlangsung di Ruang Dharmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin (2/11).

PKS ditandatangani langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Putu Gede Arya Sumerta Yasa.

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Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Universitas Udayana yang telah ditandatangani pada 4 Juni 2026.

Kerja sama tersebut mencakup tujuh bidang strategis, yakni pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Kemudian pemberian informasi hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, strategi kebijakan hukum, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

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Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan layanan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum.

Salah satu bentuk implementasinya adalah penguatan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan melalui edukasi hukum.

Kanwil Kemenkum Bali memperkuat sinergi dengan dunia akademik melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana.
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TAGS   Kemenkum Bali Fakultas Hukum Unud Perjanjian Kerja Sama Dekan FH Unud Putu Gede Arya Sumerta Yasa Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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