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Kemenkum Bali Gelar Webinar Road to FBPI 2026, Dorong Hilirisasi Inovasi Daerah

Senin, 02 November 2026 – 14:52 WIB
Kemenkum Bali Gelar Webinar Road to FBPI 2026, Dorong Hilirisasi Inovasi Daerah - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali secara resmi menyelenggarakan kegiatan Webinar Serentak 33 Kantor Wilayah bertajuk "Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026", Senin (2/11). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali secara resmi menyelenggarakan kegiatan Webinar Serentak 33 Kantor Wilayah bertajuk "Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026", Senin (2/11).

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan terpusat di Ruang Arjuna dengan mengusung tema "Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan: Dari Inovasi Daerah Menuju Komersialisasi Nasional".

Kegiatan berskala nasional ini dibuka dengan pemutaran video keynote speech secara serentak dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Hermansyah Siregar.

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Hermansyah Siregar menyampaikan pesan strategis mengenai pentingnya mengubah paten dari sekadar objek pelindungan hukum menjadi aset yang dimanfaatkan secara ekonomi.

Dirjen KI Hermansyah Siregar menyoroti bahwa forum ini diharapkan membuka peluang lisensi paten, pendanaan paten, kemitraan komersial, riset bersama, investasi teknologi, serta bentuk kerja sama lain yang dapat mempercepat hilirisasi invensi nasional.

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menekankan bahwa webinar ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan sebuah gerakan nasional.

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Ia mengungkapkan bahwa total permohonan Kekayaan Intelektual di Bali mengalami peningkatan luar biasa, dari 8.198 permohonan pada 2024 menjadi 11.363 permohonan hingga 31 Oktober 2026.

Namun, khusus untuk permohonan paten, angkanya masih berkisar di angka 90 permohonan setiap tahunnya dengan tingkat komersialisasi yang masih perlu didorong.

Kanwil Kemenkum Bali secara resmi menyelenggarakan kegiatan Webinar Serentak 33 Kantor Wilayah bertajuk "Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026",
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati Webinar Road to FBPI 2026 Hilirisasi Inovasi Daerah paten kekayaan intelektual

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