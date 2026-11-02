Unik & Sakral! SMK Prada Gelar Pawintenan Massal di Hari Saraswati, Ini Maknanya

bali.jpnn.com, BADUNG - Perayaan Hari Raya Saraswati di SMK Pariwisata Dalung (Prada), Badung, Bali, berlangsung semarak dan istimewa.

Tak sekadar penanda turunnya ilmu pengetahuan, momen suci ini dikemas menyatu dengan denyut tradisi, kreativitas siswa, hingga pergerakan ekonomi warga sekitar.

Suasana berbeda terlihat di awal tahun ajaran baru ini.

Ratusan siswa baru kelas X tampak khusyuk mengikuti prosesi pawintenan massal.

Ritual sakral penyucian diri dan pikiran ini digelar untuk memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, khususnya manifestasi-Nya sebagai Dewi Saraswati selaku lambang agung ilmu pengetahuan, agar para siswa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu.

Kepala SMK Pariwisata Dalung (Prada) I Putu Gede Panca Wasidipa, S.E., menegaskan bahwa perayaan Hari Raya Saraswati dengan melibatkan siswa baru secara langsung merupakan momentum penting yang tidak boleh dilewatkan.

"Tidak semua pihak merayakan hari lahirnya ilmu pengetahuan itu seperti yang kami lakukan di SMK Prada," ujar I Putu Gede Panca Wasidipa.

Menurutnya, melalui upacara pawintenan bagi siswa baru, pihak sekolah ingin memastikan fondasi adat dan budaya berjalan beriringan dengan proses belajar.