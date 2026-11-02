JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Unik & Sakral! SMK Prada Gelar Pawintenan Massal di Hari Saraswati, Ini Maknanya

Unik & Sakral! SMK Prada Gelar Pawintenan Massal di Hari Saraswati, Ini Maknanya

Senin, 02 November 2026 – 12:11 WIB
Unik & Sakral! SMK Prada Gelar Pawintenan Massal di Hari Saraswati, Ini Maknanya - JPNN.com Bali
Ratusan siswa baru kelas X SMK Pariwisata Dalung (Prada) Badung tampak khusyuk mengikuti prosesi Pawintenan massal saat Hari Raya Saraswati, Sabtu (31/10) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Perayaan Hari Raya Saraswati di SMK Pariwisata Dalung (Prada), Badung, Bali, berlangsung semarak dan istimewa.

Tak sekadar penanda turunnya ilmu pengetahuan, momen suci ini dikemas menyatu dengan denyut tradisi, kreativitas siswa, hingga pergerakan ekonomi warga sekitar.

Suasana berbeda terlihat di awal tahun ajaran baru ini.

Baca Juga:

Ratusan siswa baru kelas X tampak khusyuk mengikuti prosesi pawintenan massal.

Ritual sakral penyucian diri dan pikiran ini digelar untuk memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, khususnya manifestasi-Nya sebagai Dewi Saraswati selaku lambang agung ilmu pengetahuan, agar para siswa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu.

Kepala SMK Pariwisata Dalung (Prada) I Putu Gede Panca Wasidipa, S.E., menegaskan bahwa perayaan Hari Raya Saraswati dengan melibatkan siswa baru secara langsung merupakan momentum penting yang tidak boleh dilewatkan.

Baca Juga:

"Tidak semua pihak merayakan hari lahirnya ilmu pengetahuan itu seperti yang kami lakukan di SMK Prada," ujar I Putu Gede Panca Wasidipa.

Menurutnya, melalui upacara pawintenan bagi siswa baru, pihak sekolah ingin memastikan fondasi adat dan budaya berjalan beriringan dengan proses belajar.

Ratusan siswa baru kelas X SMK Pariwisata Dalung (Prada) Badung tampak khusyuk mengikuti prosesi Pawintenan massal saat Hari Raya Saraswati
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SMK Prada SMK Pariwisata Dalung SMK Prada Badung saraswati hari raya saraswati Pawintenan Massal Dewi Saraswati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor - JPNN.com Bali

    Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor

  2. Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

  3. Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU