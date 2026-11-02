Tiga Pemburu Hilang di Hutan Bendungan Gerokgak Buleleng, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, BULELENG - Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerjunkan tim untuk melakukan operasi SAR terhadap tiga warga yang dilaporkan hilang saat berburu di kawasan hutan sebelah selatan Bendungan Gerokgak, Buleleng, Bali.

Ketiganya, yakni Kadek Artana, 23; Kadek Sandia, 15, dan Putu Kargu Raditya, 21.

Ketiganya diketahui merupakan warga Banjar Dinas Gendongan, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

“Petugas siaga Basarnas Denpasar menerima laporan kejadian dari anggota Polsek Gerokgak, Made Sutar, pada Senin (2/11) pukul 05.30 WITA,” ujar Kantor

Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Senin (2/11).

Berdasarkan informasi, peristiwa tersebut bermula pada Minggu (1/11) pagi sekitar pukul 05.00 WITA.

Ketiga warga Desa Gerokgak itu berangkat untuk melakukan aktivitas berburu dengan tujuan kawasan hutan di sebelah selatan Bendungan Gerokgak.

Namun, hingga Senin pagi, ketiganya belum kembali ke rumah sehingga menimbulkan kekhawatiran dan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Basarnas Denpasar langsung berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan setempat untuk menyisir area hutan di sekitar bendungan.