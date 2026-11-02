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Horor Cuaca Ekstrem di Bali: Eco Park Pelaga Disapu Longsor, Dua Tamu Hilang

Senin, 02 November 2026 – 11:11 WIB
Horor Cuaca Ekstrem di Bali: Eco Park Pelaga Disapu Longsor, Dua Tamu Hilang - JPNN.com Bali
Bencana tanah longsor menerjang kawasan tempat menginap Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Minggu (1/11) malam. Kondisi longsor di Eco Park Pelaga Glamping Retreat saat dipantau Senin (2/11) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Bencana tanah longsor menerjang kawasan tempat menginap Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali.

Dua orang pengunjung diduga kuat masih tertimbun material tanah longsor pada Senin (2/1/2026).

Salah satu korban teridentifikasi bernama Bangkit Mubarok, 30, tetapi belum diketahui asal dan pekerjaannya di Bali.

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Bencana ini dipicu hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus sejak Minggu (1/11/2026) malam.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya menerima laporan kejadian longsor dari seorang warga bernama Kadek Suardika pada Senin pagi pukul 06.10 WITA.

"Pemilik glamping mencurigai ada dua orang pengunjung yang berada di dalam bangunan saat tebing di area tersebut mendadak longsor dan menimbun tempat mereka menginap," ujar I Nyoman Sidakarya, Senin (2/11/2026).

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Sebelumnya, pengelola glamping bersama BPBD Kabupaten Badung, Camat Petang, dan Polsek Petang sempat melakukan pencarian awal secara mandiri.

Namun, proses evakuasi terpaksa dihentikan sementara akibat kendala cuaca ekstrem dan akses jalan yang amat curam.

Bencana tanah longsor menerjang kawasan tempat menginap Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Minggu (1/11) malam
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TAGS   longsor hujan hujan lebat cuaca ekstrem badung Bali Eco Park Pelaga Glamping Retreat basarnas bali BPBD Badung

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