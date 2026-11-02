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Kalender Bali Senin (2/11): Tak Baik untuk Menikah & Bersanggama, Sebaiknya Ini

Senin, 02 November 2026 – 07:24 WIB
Kalender Bali Senin (2/11): Tak Baik untuk Menikah & Bersanggama, Sebaiknya Ini - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 2 November 2026 bertepatan dengan Soma Pon Sinta. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (2/11) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Pon Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Soma Ribek.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (2/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 2 November 2026 bertepatan dengan Soma Pon Sinta: Tidak baik untuk menikah & bersanggama, sebaiknya ini
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TAGS   kalender Kalender Bali menikah Bersanggama Dewasa Ayu Kalender Bali Senin 2 November 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Soma Pon Sinta Hari Baik Kalender Bali Soma Ribek

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