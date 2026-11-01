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Polresta Denpasar Gelar Patroli Skala Besar, Kombes Winaya Turun Tangan

Minggu, 01 November 2026 – 19:40 WIB
Polresta Denpasar Gelar Patroli Skala Besar, Kombes Winaya Turun Tangan - JPNN.com Bali
Patroli skala besar menyasar sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polresta Denpasar pada Sabtu (31/10/2026) malam hingga Minggu (1/11/2026) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Polresta Denpasar kembali menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Patroli skala besar ini menyasar sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polresta Denpasar pada Sabtu (31/10/2026) malam hingga Minggu (1/11/2026) dini hari.

Kegiatan pengamanan malam minggu tersebut diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya.

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Setelah apel, sebanyak 60 personel gabungan, terdiri dari 46 personel Polresta Denpasar dan 14 personel Polsek Denpasar Timur langsung bergerak melakukan patroli.

Patroli bersama ini di bawah komando Kabag Ops Kompol I Ketut Suaka Purnawasa.

Rute patroli menyusuri jalur-jalur utama dan pusat keramaian di Kota Denpasar.

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Tim bergerak mulai dari kawasan Kantor Gubernur Bali, Jalan Raya Puputan Renon, Jalan Letda Tantular, Jalan Cok Agung Tresna, hingga kawasan Mall Plaza Renon.

Perjalanan berlanjut menyisir Jalan Hayam Wuruk, Jalan Surapati, Jalan Kapten Agung, Jalan Sugianyar, Jalan Udayana, hingga kawasan Lapangan Puputan Badung sebelum kembali ke titik awal.

Patroli skala besar ini menyasar sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polresta Denpasar pada Sabtu (31/10/2026) malam hingga Minggu (1/11/2026) dini hari.
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TAGS   polresta denpasar patroli Patroli Skala Besar Denpasar Bali Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya Kombes I Wayan Winaya

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