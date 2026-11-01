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Info Rahinan Umat Hindu Bali November 2026: Pagerwesi hingga Tumpek Landep

Minggu, 01 November 2026 – 06:53 WIB
Info Rahinan Umat Hindu Bali November 2026: Pagerwesi hingga Tumpek Landep - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali bersembahyang saat rerahinan. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

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Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Dilansir dari Kalender Bali, sepanjang November 2026, ada 12 kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali.

Umat Hindu di Bali dijadwalkan menggelar persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

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Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada November 2026:

 

Umat Hindu Bali sepanjang November 2026 menggelar rerahinan 12 kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Hari Raya Pagerwesi hingga Tumpek Landep
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TAGS   Rahinan Rerahinan Jadwal Rerahinan Info Rahinan Bali umat hindu November 2026 Hari Raya Pagerwesi tumpek landep

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