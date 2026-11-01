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Tiga Titik Longsor Terjang Mendoyo Jembrana, Akses Jalan Rusak

Minggu, 01 November 2026 – 06:29 WIB
Tiga Titik Longsor Terjang Mendoyo Jembrana, Akses Jalan Rusak - JPNN.com Bali
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melihat jalan yang longsor. ANTARA/HO-Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jembrana, Bali, beberapa hari terakhir menyebabkan tanah longsor.

Berdasar catatan BPBD Jembrana, tanah longsor dilaporkan terjadi di Banjar Yeh Mecebur, Desa Penyaringan; Banjar Munduk Anggrek Kaja, Desa Yehembang dan Banjar Tibu, Desa Yehembang Kangin.

Seluruh wilayah terdampak terjadi di Kecamatan Mendoyo, Jembrana.

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Di Banjar Yeh Mecebur, hujan lebat pada Jumat (30/10) pukul 20.00 WITA menyebabkan longsor di sisi kiri dan kanan jalan.

Pada sisi kiri, panjang longsor mencapai 20 meter dengan ketinggian 10 meter, sedangkan sisi kanan panjang 10 meter dan ketinggian 6 meter.

Di Desa Yehembang Kauh, longsor mengakibatkan kerusakan sepanjang kurang lebih 12 meter dengan ketinggian mencapai 3 meter.

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Kerusakan akibat longsor juga terjadi di Banjar Tibu Sambi, Desa Yehembang Kangin.

Tanah longsor struktur senderan jalan ambrol dengan tinggi sekitar 6 meter dan panjang 12 meter.

Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jembrana, Bali, beberapa hari terakhir menyebabkan tanah longsor di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Mendoyo
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TAGS   longsor titik longsor hujan hujan lebat Mendoyo Bali Jembrana bpbd jembrana Bupati Kembang Hartawan infrastruktur jalan

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