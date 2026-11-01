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Kalender Bali Minggu (1/11): Baik untuk Memberi Nasihat, Mencari Burung & Ikan

Minggu, 01 November 2026 – 05:36 WIB
Kalender Bali Minggu (1/11): Baik untuk Memberi Nasihat, Mencari Burung & Ikan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 1 November 2026 bertepatan dengan Redite Paing Sinta. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (1/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Banyu Pinaruh.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (1/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 1 November 2026 bertepatan dengan Redite Paing Sinta: Baik untuk Memberi Nasihat, Mencari Burung & Ikan
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memberi Nasihat burung ikan Kalender Bali Minggu 1 November 2026 Redite Paing Sinta Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu banyu pinaruh

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