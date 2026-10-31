Kakanwil Milawati & Koster Bahas Kebijakan Hak Cipta Rp0, Dukung Seniman Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penguatan pelindungan kekayaan intelektual dan perluasan akses layanan hukum menjadi fokus sinergi Kanwil Kemenkum Bali dengan Pemprov Bali.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dengan Gubernur Wayan Koster, Jumat (30/10) malam kemarin.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra serta Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.

Gubernur Wayan Koster didampingi Kepala Biro Hukum Ngurah Satria Wardana.

Salah satu pembahasan utama adalah kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan Hak Cipta.

Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi para pencipta, seniman, pelaku budaya, dan ekonomi kreatif untuk mencatatkan karya mereka tanpa dikenakan biaya, sehingga semakin banyak karya kreatif masyarakat yang memperoleh pelindungan hukum.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kebijakan Hak Cipta Rp0 merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Bali.

"Bali memiliki kekayaan seni, budaya, dan kreativitas yang luar biasa.