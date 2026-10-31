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Bali Incar Insentif MBG Rp1 Triliun dari Kemendagri & BGN, Ini Rencananya

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 10:08 WIB
Bali Incar Insentif MBG Rp1 Triliun dari Kemendagri & BGN, Ini Rencananya - JPNN.com Bali
Ilustrasi. Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali siap membidik alokasi insentif fiskal nasional senilai Rp1 triliun yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Bonus tersebut dialokasikan bagi daerah yang dinilai paling sukses mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan kesiapan jajarannya menyelaraskan program nasional tersebut sekaligus memperketat tata kelola di daerah.

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"Pemprov Bali tentu menyambut baik dan siap mendukung penyelarasan program nasional tersebut di daerah.

Termasuk mengawal tata kelolanya bersama-sama agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat," kata Wagub Giri Prasta dilansir dari Antara.

Mantan Bupati Badung ini optimistis Bali berpeluang besar mengamankan bonus insentif tersebut.

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Pasalnya, pelaksanaan MBG di Pulau Bali relatif berjalan mulus, tepat sasaran, serta bebas dari kasus keracunan makanan.

Untuk menjaga tren positif ini, Pemprov Bali terus memperkuat pengawasan lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, masyarakat, hingga TNI dan Polri.

Pemprov Bali siap membidik alokasi insentif fiskal nasional senilai Rp1 triliun yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) & Badan Gizi Nasional (BGN)
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TAGS   Bali insentif Makan Bergizi Gratis Insentif MBG Kemendagri BGN Badan Gizi Nasional Wagub Bali Nyoman Giri Prasta Koster gubernur koster

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