Turyapada Tower Rampung Desember 2026, Jadi Mesin Baru PAD Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pembangunan ikon baru Bali Utara Turyapada Tower yang berada di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, memasuki tahap penataan kawasan wisata dan fasilitas pendukung.

Saat ini pengerjaan difokuskan pada penataan kawasan pendukung, seperti taman, restoran, tempat bersantai, jalan akses, hingga terminal dan unit gondola.

Gubernur Bali Wayan Koster pun memastikan fisik bangunan utama menara pemancar tersebut telah rampung 100 persen.

"Saya baru dapat laporan gondolanya dikirim dari China.

Secara bertahap sudah datang, November mulai dipasang, dan akhir Desember Astungkara selesai.

Tinggal cari hari baik untuk peresmian," ujar Koster saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (30/10).

Koster optimistis kawasan ini akan menjadi magnet pariwisata baru yang mendunia sekaligus memicu pemerataan ekonomi antara wilayah Bali Utara dan Selatan.

"Kalau ini selesai, Bali punya objek wisata baru yang keren.