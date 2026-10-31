JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Turyapada Tower Rampung Desember 2026, Jadi Mesin Baru PAD Bali

Turyapada Tower Rampung Desember 2026, Jadi Mesin Baru PAD Bali

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 09:50 WIB
Turyapada Tower Rampung Desember 2026, Jadi Mesin Baru PAD Bali - JPNN.com Bali
Tampak depan menara Turyapada Tower di Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pembangunan ikon baru Bali Utara Turyapada Tower yang berada di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, memasuki tahap penataan kawasan wisata dan fasilitas pendukung.

Saat ini pengerjaan difokuskan pada penataan kawasan pendukung, seperti taman, restoran, tempat bersantai, jalan akses, hingga terminal dan unit gondola.

Gubernur Bali Wayan Koster pun memastikan fisik bangunan utama menara pemancar tersebut telah rampung 100 persen.

Baca Juga:

"Saya baru dapat laporan gondolanya dikirim dari China.

Secara bertahap sudah datang, November mulai dipasang, dan akhir Desember Astungkara selesai.

Tinggal cari hari baik untuk peresmian," ujar Koster saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (30/10).

Baca Juga:

Koster optimistis kawasan ini akan menjadi magnet pariwisata baru yang mendunia sekaligus memicu pemerataan ekonomi antara wilayah Bali Utara dan Selatan.

"Kalau ini selesai, Bali punya objek wisata baru yang keren.

Pembangunan ikon baru Bali Utara Turyapada Tower yang berada di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, memasuki tahap penataan kawasan wisata dan fasilitas lainnya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Turyapada Tower Desember 2026 Menara Eiffel Tokyo Tower PAD PAD Bali Bali bali utara Koster gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria

  2. Andre Caldas Buka-bukaan Taktik Arema FC Redam Bali United, Terbukti Ampuh - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Buka-bukaan Taktik Arema FC Redam Bali United, Terbukti Ampuh

  3. Andre Caldas Sebut Kata Perang Kontra Bali United, Jamin Laga Berjalan Sulit - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Sebut Kata Perang Kontra Bali United, Jamin Laga Berjalan Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU