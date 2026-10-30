Bikin Kerja Makin Praktis, Ini Sederet Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold8

bali.jpnn.com, DENPASAR - Berpindah-pindah aplikasi saat bekerja lewat ponsel, seperti membaca dokumen, membuka browser, lalu membalas chat sering kali menyita waktu dan mengurangi efisiensi kerja.

Masalah produktivitas ini menjadikan smartphone layar lipat (foldable) pilihan ideal.

Meski begitu, layar luas saja tak cukup jika tidak ditunjang konektivitas fleksibel dan fitur multitasking yang andal.

Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui kombinasi hardware dan software.

Perangkat ini membawa pengalaman delapan generasi pengembangan foldable Samsung, termasuk penggunaan Flex Titanium, lebih dari 100 reliability validation tests, dukungan physical SIM dan eSIM, serta Galaxy AI yang dioptimalkan untuk form factor foldable.

Lantas, apa saja yang membuat aspek-aspek tersebut relevan untuk pengguna yang ingin mengandalkan satu smartphone untuk berbagai aktivitas?

1. Bukan Cuma Soal Layar, Engineering Juga Perlu Diperhatikan

Mengembangkan smartphone layar lipat (foldable) membutuhkan pendekatan keteknikan yang jauh berbeda dibanding ponsel konvensional.

Tak sekadar desain cantik, keandalan mekanisme engsel dan struktur bodi menjadi kunci utama keawetan perangkat.