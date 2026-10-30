Misteri Langit Kelabu Buleleng Terjawab, BMKG Sebut Fenomena Awan Altostratus

bali.jpnn.com, BULELENG - Fenomena langit di Kabupaten Buleleng, Bali, yang tampak kelabu dan buram sejak Senin (26/10) lalu sempat viral dan memicu tanda tanya publik.

Sinar matahari tertutup rapat hingga suhu udara terasa lebih sejuk dari biasanya.

Kondisi ini membuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bali ikut angkat bicara.

Kepala Stasiun Klimatologi Bali Aminudin Al Roniri mengatakan fenomena langit kelabu tersebut bukan disebabkan oleh paparan asap, melainkan akibat tutupan masif dari awan altostratus.

"Awan altostratus merupakan awan menengah yang membentuk lapisan luas hingga menutupi sebagian besar atau seluruh langit," kata Aminudin Al Roniri kepada awak media.

Awan tebal ini memblokir intensitas cahaya matahari menuju bumi, sehingga pemandangan langit terlihat keabu-abuan.

Efek fenomena atmosfer ini bahkan membuat pendar cahaya bulan purnama pada malam hari tampak makin samar.

BMKG menegaskan, berdasarkan pencitraan satelit sebaran asap, tidak terdeteksi adanya asap di wilayah Bali.