Koster: UMKM Tulang Punggung Ekonomi, Minta Akses Modal Dipermudah

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Bali.

Menurut Koster, UMKM bukan sekadar sektor usaha biasa, melainkan motor penggerak pemberdayaan masyarakat dan penjaga kearifan lokal Bali.

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi bersama," ujar Gubernur Koster saat menghadiri International Fora for Kredit

Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (29/10).

Koster memaparkan, indikator makro pembangunan Bali saat ini secara umum sudah berada di atas rata-rata nasional.

Namun, penguatan tetap harus dilakukan lewat perencanaan yang akurat, terukur, serta selaras dengan delapan misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Menyongsong 2027, Pemprov Bali memfokuskan arah pembangunan daerah pada empat langkah strategis.

Mulai dari transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dan penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital.