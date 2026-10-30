Indonesia Pamer Kunci Sukses KUR di Forum Dunia, Bawa UMKM Tembus Pasar Global

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Indonesia membagikan kisah sukses dan praktik terbaik (best practice) pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Seminar Internasional bertema “Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development” di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (29/10).

Acara yang menjadi pembuka International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 ini mempertemukan Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, Women’s World Banking, hingga KfW Development Bank.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan vitalnya peran UMKM bagi ekonomi nasional.

Dari 56,7 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 96,7 persen merupakan usaha mikro dengan omzet tahunan hingga Rp2 miliar.

"Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran.

Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh," ujar Ferry Irawan, Kamis (29/10).

Untuk memperluas akses, pemerintah menyatukan lima instrumen pembiayaan, yakni KUR, Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Hasilnya spektakuler. Sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026, akumulasi penyaluran kredit program telah menembus Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.