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Ekonomi Indonesia Tumbuh Solid, Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun

Jumat, 30 Oktober 2026 – 14:23 WIB
Ekonomi Indonesia Tumbuh Solid, Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun - JPNN.com Bali
Menko Perekonomian Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (29/10). Foto: Kemenko Perekonomian

bali.jpnn.com, BADUNG - Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencatatkan rekor fantastis.

Per 27 Oktober 2026, angkanya menembus Rp294,6 triliun dan diberikan kepada 4,24 juta debitur, melampaui pencapaian penuh sepanjang 2025 yang tercatat Rp275,8 triliun.

Padahal, 2026 masih menyisakan waktu dua bulan.

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"Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, melainkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan peningkat produktivitas nasional," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (29/10).

Forum internasional ini turut dihadiri pejabat kementerian/lembaga, perwakilan World Bank, Women’s World Banking, KfW, serta jajaran perbankan nasional seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, BPD Bali, BCA, Pegadaian, PNM, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Airlangga Hartarto, di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid 5,45 persen pada Semester I 2026.

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Sektor UMKM menjadi tulang punggung utama, di mana Kredit Usaha Rakyat (KUR) memegang peran vital.

Porsi KUR terhadap total kredit UMKM memelesat hingga 30,6 persen, naik lebih dari dua kali lipat dibanding 2019 yang sebesar 14,7 persen.

Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencatatkan rekor fantastis menembus angka Rp294,6 triliun dan diberikan kepada 4,24 juta debitur
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TAGS   ekonomi Indonesia Ekonomi Indonesia Kredit Pemerintah Debitur International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto UMKM

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