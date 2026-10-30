The Pano Awards: Keindahan Aurora The Emerald Arch Antar Fotografer Tailan Jadi Juara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson akhirnya mengumumkan para pemenang The 17th Epson International Pano Awards, ajang kompetisi fotografi panorama paling bergengsi di dunia.

Tahun ini, gelar bergengsi The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026 berhasil diraih Wutimet Bunyasirisith, fotografer lanskap dan perjalanan asal Bangkok, Tailan.

Wutimet memukau dewan juri lewat karya cantiknya berjadul “The Emerald Arch Over Lofoten, Norway”.

Foto panorama tersebut mengabadikan fenomena aurora borealis yang membentuk lengkungan sempurna di atas puncak gunung menjulang, lengkap dengan pantulan indah di permukaan air pesisir Lofoten yang tenang bak cermin.

“Foto ini tercipta ketika Cahaya Utara mulai bersinar terang dan melengkung sempurna mengelilingi gunung.

Fenomena tersebut begitu luas sehingga lensa ultra-wide 12 mm saya pun tidak mampu menangkap keseluruhan pemandangan dalam satu bingkai,” ujar Wutimet Bunyasirisith.

“Satu-satunya pilihan saya adalah mengambil foto panorama.

Baru setelah menggabungkan beberapa bingkai foto, saya menyadari bahwa aurora tersebut telah membentuk lengkungan sempurna yang membingkai puncak gunung.