JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (30/10): Baik Membuat Pintu Gerbang & Sangkar Ayam

Kalender Bali Jumat (30/10): Baik Membuat Pintu Gerbang & Sangkar Ayam

Jumat, 30 Oktober 2026 – 05:49 WIB
Kalender Bali Jumat (30/10): Baik Membuat Pintu Gerbang & Sangkar Ayam - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 30 Oktober 2026 bertepatan dengan Sukra Kliwon Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (30/10) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Kliwon Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Hari Pagredanaan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (30/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 30 Oktober 2026 bertepatan dengan Sukra Kliwon Watugunung: Hari baik untuk membuat pintu gerbang & sangkar ayam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Pintu Gerbang Sangkar Ayam Kalender Bali Jumat 30 Oktober 2026 Sukra Kliwon Watugunung Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Striker Bali United Marko Dugandzic Pasang Target Tinggi Kontra Arema FC - JPNN.com Bali

    Striker Bali United Marko Dugandzic Pasang Target Tinggi Kontra Arema FC

  2. Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang! - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang!

  3. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU