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254 Titik Layanan Imigrasi Berganti Nama, Dirjen Hendarsam Buka Suara

Kamis, 29 Oktober 2026 – 18:45 WIB
254 Titik Layanan Imigrasi Berganti Nama, Dirjen Hendarsam Buka Suara - JPNN.com Bali
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko resmi menetapkan brand tunggal ‘Beranda Imigrasi’ untuk menamai seluruh titik layanan keimigrasian di luar gedung kantor imigrasi yang tersebar di Indonesia. Foto: Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan brand tunggal ‘Beranda Imigrasi’ untuk menamai seluruh titik layanan keimigrasian di luar gedung kantor imigrasi yang tersebar di Indonesia.

Langkah rebranding ini dihadirkan untuk menyederhanakan berbagai istilah teknis sekaligus memudahkan masyarakat mengenali dan mengakses layanan dokumen perjalanan di ruang publik.

Kebijakan ini menyatukan 254 titik layanan yang sebelumnya menggunakan beragam nama dan singkatan.

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Perincian unit yang kini resmi berganti nama menjadi Beranda Imigrasi meliputi 156 Mal Pelayanan Publik (MPP), 33 Unit Layanan Paspor (ULP) dan 20 Immigration Lounge.

Kemudian 16 Layanan Terpadu Satu Pintu/Atap (LTSP/LTSA), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK), 13 Ultima I’m SeZ dan satu Immigration Corner.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penyeragaman ini bertujuan mengikis kebingungan publik akibat banyaknya istilah layanan luar kantor yang selama ini beredar.

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"Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge.

Dengan menghadirkan nama tunggal Beranda Imigrasi, kami ingin masyarakat dapat langsung mengenali tempat pelayanan imigrasi dengan mudah di mana pun mereka berada," ujar Dirjen Hendarsam Marantoko dalam keterangan resminya.

Ditjen Imigrasi menetapkan brand tunggal ‘Beranda Imigrasi’ untuk menamai seluruh titik layanan keimigrasian di luar gedung kantor imigrasi di Indonesia.
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TAGS   imigrasi Beranda Imigrasi Ditjen Imigrasi Layanan Imigrasi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko paspor Kantor Imigrasi Immigration Lounge

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