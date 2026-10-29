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Bank Mandiri Rilis Investasi Emas Terintegrasi di Bali, Bisa Beli hingga Tarik Fisik

Kamis, 29 Oktober 2026 – 15:57 WIB
Bank Mandiri Rilis Investasi Emas Terintegrasi di Bali, Bisa Beli hingga Tarik Fisik - JPNN.com Bali
Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo dan RCEO Region XI Bali & Nusa Tenggara Alexander J. Patty transaksi emas di ATM Emas Bank Mandiri Denpasar, Kamis (29/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri menghadirkan layanan emas terintegrasi melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, memungkinkan nasabah mengakses berbagai kebutuhan investasi emas dalam satu aplikasi.

Terobosan ini menjadi bagian dari pengembangan bisnis bulion Bank Mandiri seusai memantapkan diri sebagai bank konvensional pertama di Indonesia yang mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui ekosistem digital ini, nasabah kini dapat mengakses berbagai kebutuhan investasi emas mulai dari jual-beli, cicilan, hingga pencairan emas fisik hanya dalam satu aplikasi.

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Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengatakan hadirnya layanan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membangun kepemilikan aset secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami berharap layanan ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan dan mengelola aset untuk kebutuhan jangka panjang," ujar Totok Priyambodo didampingi Region XI Bali & Nusa Tenggara Alexander J. Patty di Denpasar, Kamis (29/10).

Nasabah Livin’ by Mandiri dapat memulai investasi dengan pembelian awal mulai dari 0,02 gram emas.

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Pembelian berikutnya dapat dilakukan mulai dari 0,005 gram, sedangkan penjualan emas tersedia mulai dari 0,01 gram.

Seluruh transaksi dapat diakses secara real-time selama 24 jam, memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk melakukan transaksi dan memantau kepemilikan emas sesuai kebutuhan.

Bank Mandiri menghadirkan layanan emas melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, memungkinkan nasabah mengakses berbagai kebutuhan investasi emas dalam satu aplikasi.
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TAGS   Bank Mandiri ATM Emas Tabungan Emas Investasi Emas OJK Bali Nusa Tenggara Aplikasi Livin by Mandiri Nasabah

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