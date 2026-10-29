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Warning BMKG: Objek Wisata di Bali Berpotensi Hujan, Cek Wilayah Terdampak

Kamis, 29 Oktober 2026 – 06:53 WIB
Warning BMKG: Objek Wisata di Bali Berpotensi Hujan, Cek Wilayah Terdampak - JPNN.com Bali
Pemotor memakai jas hujan melintas di Jalan Bypass Soekarno, Tabanan saat hujan lebat turun. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar merilis peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah di Bali pada periode 28-31 Oktober.

Berdasar pemetaan analisis cuaca, BMKG Denpasar memprakirakan pada 28 hingga 29 Oktober pukul 08.00 WITA, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Tabanan.

Pada 30 hingga 31 Oktober pukul 08.00 WITA, hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Badung, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Tabanan.

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“Waspada potensi hujan sedang hingga lebat secara tidak merata di Bali,” ujar Prakirawan BBMKG Wilayah III AA Putu Eka Putra Wirawan dilansir dari Antara.

BMKG Wilayah III Denpasar juga memetakan prakiraan cuaca di sejumlah objek wisata di Bali pada Kamis (29/10).

Berdasar data BMKG, sebagian besar wilayah Bali berawan dari pagi hingga malam.

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Namun, untuk wilayah wisata Ubud, Kintamani, Besakih, Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot, dan Sanur, kecuali wilayah Bedugul, diprakirakan hujan pada siang hari, sedangkan pagi dan malam berawan.

Secara umum pada 28-29 Oktober 2026, angin diprakirakan berembus dari arah timur-selatan dengan kecepatan hingga 35 kilometer per jam.

Berdasar pemetaan analisis cuaca, BBMKG Denpasar memprakirakan sejumlah wilayah di Bali berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat di sejumlah titik
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TAGS   BMKG BMKG Wilayah III Denpasar Bali hujan cuaca prakiraan cuaca gelombang gelombang tinggi objek wisata

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