JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (29/10): Baik Membuat Alat Berdagang & Berjualan

Kalender Bali Kamis (29/10): Baik Membuat Alat Berdagang & Berjualan

Kamis, 29 Oktober 2026 – 05:54 WIB
Kalender Bali Kamis (29/10): Baik Membuat Alat Berdagang & Berjualan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 29 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (29/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Wage Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Hari Pategtegan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (29/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 29 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Watugunung: Hari baik untuk membuat alat berdagang & berjualan, murah rezeki
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Alat Berdagang berjualan Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 29 Oktober 2026 Wraspati Wage Watugunung Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang! - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang!

  2. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

  3. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU