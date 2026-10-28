KRISTA InterFOOD 2026 Gaet 1.100 Peserta dari 16 Negara, Buka Peluang Investasi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Krista Exhibitions kembali menggelar pameran perdagangan makanan dan minuman (F&B) terbesar, KRISTA InterFOOD 2026, di NICE PIK 2 pada 4–7 November 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran internasional ini hadir dengan skala lebih besar menempati 11 hall seluas 60.000 meter persegi.

Sebanyak 1.100 peserta - termasuk 100 UMKM - dari 16 negara dipastikan ikut berpartisipasi, dengan target menggaet 95.000 pengunjung profesional.

16 negara itu, yaitu Amerika Serikat, China, Prancis, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepang, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Inggris, Vietnam, Malaysia, dan Korea Selatan.

Pameran ini turut didukung kehadiran Paviliun Amerika Serikat, China, dan Thailand yang membawa total 70 peserta.

Selain itu, pameran digelar bersamaan dengan Seafood Show Asia Expo dan ALL Indonesia Cooltech Expo untuk melengkapi kebutuhan rantai pasok industri dari produksi hingga teknologi cold chain.

CEO Krista Exhibitions Group Daud D. Salim menegaskan KRISTA InterFOOD 2026 menjadi platform strategis untuk memperkuat daya saing produk F&B Indonesia di pasar global.

"Melalui partisipasi pelaku industri nasional dan internasional serta lebih dari 40 program unggulan, seperti kompetisi internasional, seminar, hingga business matching, kami mendorong terciptanya kemitraan strategis dan peluang investasi berkelanjutan," ujar Daud D. Salim.